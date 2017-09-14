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45-летний Нестор завершит карьеру в 2018 году

14 сентября 2017, четверг. 15:55 Теннис

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион 2000 года, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, 45-летний канадец Даниэль Нестор принял решение завершить карьеру в 2018 году. Свой последний матч он намерен провести либо на турнире серии «Мастерс-1000» в Торонто, либо на Открытом чемпионате США.

«В последнее время я уже не добиваюсь желаемых результатов, и это не весело. Но я остаюсь профессионалом и до следующего лета буду делать всё, что в моих силах. После этого продолжать карьеру не будет иметь смысла», — цитирует Нестора Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
14 сентября 2017, четверг
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