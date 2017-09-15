Тарпищев переизбран членом МОК до 2025 года

Шамиль Тарпищев — президент Федерации тенниса России, капитан национальной сборной в Кубке Дэвиса, на протяжении многих лет возглавлявший также и женскую сборную в Кубке Федерации, был переизбран в качестве члена Международного олимпийского комитета (МОК). Тарпищев был утверждён в качестве члена МОК ещё на один срок во время 131-й сессии МОК, которую принимает Лима (Перу), сообщает ТАСС.



Тарпищев переизбран на восемь лет. Членом МОК он является с 1996 года. Напомним, именно в связи с поездкой на сессию МОК Тарпищев отсутствует на матче плей-офф Кубка Дэвиса между Венгрией и Россией.