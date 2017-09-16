Шаповалов сравнял счёт в матче Канада — Индия в плей-офф Мировой группы КД

Первый день матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Канады и Индии в Эдмонтоне завершился со счётом 1-1. Сначала Рамкумар Раманатан в четырёх партиях победил Брейдена Шнура со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 7:5, 7:5, а затем Денис Шаповалов в упорной борьбе сломил сопротивление Юки Бхамбри — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 4:6, 6:1.

В субботу, 16 сентября, в рамках этого противостояния состоится парная встреча. Напомним, что победитель матча получит путёвку в Мировую группу турнира на 2018 год.