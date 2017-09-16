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Донской: бывают моменты, когда хочется бросить теннис

16 сентября 2017, суббота. 16:16 Теннис

Россиянин Евгений Донской прокомментировал итоги жеребьёвки турнира в Санкт-Петербурге, где его первым соперником станет португалец Жоау Соуза, а также признался, что его посещали мысли о завершении карьеры.

«В любом случае сетка ровная. Я играл с Соузой на Кубке Дэвиса в Москве, вместе тренировались в Испании, так что знаем друг друга. Буду делать всё, что можно на корте. Классно было бы сыграть в финале с русским теннисистом, для публики это было бы здорово. Сейчас я себя физически чувствую лучше, чем на US Open. Перед турниром в США играл в Китае, там заболел, принимал лекарства. Сейчас же набрал форму.

Конечно, слежу за Кубком Дэвиса, слежу за выступлением российских игроков на всех турнирах. Сложный матч Рублёв провёл вчера, проявил характер, боролся. После US Open трудно перейти на грунт и акклиматизироваться.

Бывают моменты, когда хочется бросить теннис. Я часто играю на турнирах ниже уровнем, иногда где-то рядом идёт война, и ты думаешь: поскорей бы оттуда уехать и всё бросить", — передаёт слова Донского корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Евгений Донской St. Petersburg Open
Новости. Теннис
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