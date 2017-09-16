Южный: не время ещё обыгрывать Федерера. Надеюсь, шанс ещё представится

Россиянин Михаил Южный оценил итоги жеребьёвки турнира в Санкт-Петербурге, а также прокомментировал пятисетовое поражение от швейцарца Роджера Федерера в первом круге US Open.

«Мы с нетерпением ждём турнир в Петербурге. Хотелось бы, чтобы как можно больше народу было на матчах. Мы, игроки, постараемся сделать всё, чтобы подарить зрителям праздник. Сетка довольна интересной получилась. Что касается меня, я увидел свои плюсы и минусы, играя с теннисистом из квалификации. Он уже разыграется. С кем бы хотел встретиться в финале? Мне всё равно.

Не время ещё обыгрывать Федерера. Не хватило сил тогда, будем надеяться, что представится ещё один шанс. Не один раз думал бросить теннис, уйти и не приходить. Но всё равно заставляешь себя, в конечном счёте испытываешь кайф, что переборол эту ситуацию", — передаёт слова Южного корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.