Нестор и Поспишил переиграли Бопанну и Раджу в плей-офф Мировой группы КД

Сборная Канады вышла вперёд в домашнем матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Индии. Второе очко своей команде принесли Даниэль Нестор и Вашек Поспишил, в четырёх сетах обыгравшие Рохана Бопанну и Пурава Раджу — 7:5, 7:5, 5:7, 6:3.



Матч продолжался 2 часа 52 минуты. На счету канадцев 10 эйсов, 6 двойных ошибок, 36 ударов навылет, 27 невынужденных ошибок и 6 использованных брейк-пойнтов из 14. Теннисисты из Индии 10 раз подали навылет, сделали 12 двойных, 33 виннера, 21 невынужденную, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 12.

В первом воскресном матче должны сыграть Денис Шаповалов и Рамкумар Раманатан.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Эдмонтон

Канада — Индия — 2-1.