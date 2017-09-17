Кьюдинелли принёс Швейцарии победное очко в матче КД со сборной Беларуси

Марко Кьюдинелли принёс Швейцарии победное очко в домашнем матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Беларуси, сохранив своей команде место в элитном дивизионе. В решающем матче противостояния Кьюдинелли уверенно обыграл Ярослава Шило — 6:4, 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. Кьюдинелли сделал 5 эйсов, 23 удара навылет, 22 невынужденные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Двойных у него не было. На счету белорусского теннисиста 9 эйсов, 1 двойная, 22 виннера, 44 неточности и 2 упущенных брейк-пойнта.



Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Биль

Швейцария — Беларусь — 3-2.