Южный сыграет со Смитом, Гулбис — с Броэди в первом круге турнира в Петербурге

В сетке турнира в Санкт-Петербурге состоялось распределение игроков, прошедших квалификацию. Австралиец Джон-Патрик Смит в первом круге сыграет с россиянином Михаилом Южным, который в последний момент попал в основную сетку по своему рейтингу. Немец Даниэль Мазур встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом (SR), а латвиец Эрнест Гулбис сыграет с британцем Лиамом Броэди, который также преодолел квалификацию.



Напомним, что три из четырёх «квалифаеров» в финальном раунде обыграли российских теннисистов. Гулбис разгромил Ивана Неделько, Смит победил Михаила Елгина, а Мазур отдал всего четыре гейма Алексею Ватутину.