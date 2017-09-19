Вторая ракетка турнира в Сеуле Бертенс проиграла Хогенкамп в первом круге

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Сеуле под вторым номером, в своём стартовом матче потерпела поражение от соотечественницы Рихел Хогенкамп со счётом 7:5, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. Кики дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 23 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сеуле Хогенкамп поспорит с представительницей Чехии Денисой Аллертовой.