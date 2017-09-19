Корне пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу, Стосур выбыла

Французская теннисистка Ализе Корне (6) пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу, в трёх сетах одолев представительницу США Бернарду Перу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Ализе дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 9 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 6 брейков.



За выход в четвертьфинал Корне поспорит с Данкой Ковинич из Черногории.



Гуанчжоу. Женщины. Первый круг

Хань Синьюнь (Китай) — Саманта Стосур (Австралия, 7) — 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.