Кузнецов проиграл Троицки в 1-м круге турнира в Петербурге на двух тай-брейках

Россиянин Андрей Кузнецов выбыл из турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге в одиночном разряде, проиграв сербу Виктору Троицки (7) на двух тай-брейках — 6:7 (6:8), 6:7 (2:7). На тай-брейке первой партии Кузнецов отыграл пятерной сетбол, но с шестой попытки Троицки всё же взял сет.



Поединок продолжался 1 час 47 минут. Троицки сделал 9 эйсов, 3 двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Кузнецова 2 эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Следующий соперник Троицки определится в матче его соотечественника, Душана Лайовича, с аргентинцем Гидо Пельей.