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Троицки: мне нравится турнир в Санкт-Петербурге

19 сентября 2017, вторник. 22:28 Теннис

Серб Виктор Троицки прокомментировал свой старт на турнире ATP 250 в Санкт-Петербурге, в первом круге которого он обыграл россиянина Андрея Кузнецова на двух тай-брейках.

«Могу сказать, что это действительно всегда немного неприятная ситуация, когда ты играешь на домашнем турнире своего соперника. Это довольно специфические ощущения. Могу сказать, что это был хороший, упорный матч, а он — очень хороший теннисист. В основном все болели за него, но у меня тоже были болельщики. Я считаю, что публика должна быть довольна нашим матчем.

Как в целом игралось на центральном корте? Я достаточно хорошо себя ощущаю на этом корте, потому что давно приехал на турнир, чтобы заранее к нему подготовиться. У меня было на нём несколько тренировок. Мне здесь нравится. Тут приятный стадион, всё хорошо. Вообще здесь всё, начиная от самого выхода на корт, устроено так, что публика развлекается. Даже для нас это приятно, что ты выходишь на корт в такой обстановке. Здесь всё переведено на цифровые технологии. Когда погружаются во мрак трибуны, это тоже даёт особые ощущения.

Пойдёт ли кто-то из моей команды смотреть матч между Пейей и Лайовичем, в котором будет определяться мой соперник? Я даже не знаю, что ответить, потому у меня здесь никого нет из моей команды. Так что если я и буду смотреть этот матч, то только сам. Могу сказать, что Душан Лайович – один из моих друзей. Я прекрасно знаю, как он играет. Буду просто за него болеть. Думаю, что это будет интересный матч, потому что они оба только что играли в Кубке Дэвиса, и я рад, что я проведу один день без одиночки и потом буду более свежим», — сказал Троицки в ответ на вопросы специального корреспондента «Чемпионата» Даниил Сальников.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виктор Троицки St. Petersburg Open
Новости. Теннис
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