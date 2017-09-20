Блинкова, Калинская и Дьяченко проиграли во втором круге турнира Neva Cup

Российские теннисистки Анна Блинкова (4) и Анна Калинская не смогли пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Санкт-Петербурге — Neva Cup. В матче второго круга Блинкова в двух партиях уступила представительнице Бельгии Исалин Бонавентюр - 3:6, 3:6, а Калинская снялась с матча с украинкой Ангелиной Калининой (6) при счёте 6:7 (3:7), 0:3.

Виталия Дьяченко потерпела поражение от швейцаркиБелинды Бенчич со счётом 4:6, 3:6.

Россиянки Софья Лансере и Валерия Савиных встретятся друг с другом. Соперницей Виктории Каменской будет Арина Соболенко (3) из Беларуси.