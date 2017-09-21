Касаткина и Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Токио в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Токио в парном разряде, обыграв японский дуэт Куруми Нара / Риса Одзаки со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Дарьи совершили 3 двойные ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в финал соревнований в Токио Касаткина и Гаврилова поспорят с японкой Макото Ниномией и представительницей Чехии Ренатой Ворачовой.