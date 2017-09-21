Троицки вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Серб Виктор Троицки (7) во втором круге турнира в Санкт-Петербурге сломил сопротивление аргентинца Гидо Пельи со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. 31-летний белградец, занимающий 47-е место в рейтинге АТР, исполнил 9 подач навылет и допустил 1 двойную ошибку, а его соперник заработал 3 эйса при 4 двойных. Оба игрока по 2 раза взяли подачу оппонента.

В четвертьфинале соревнований Троицки сыграет с лидером посева испанцем Роберто Баутиста-Агутом (1), ранее одолевшим бразильца Рожериу Дутру да Силву.