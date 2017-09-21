Видеообзор побед Возняцки и Цибулковой во втором круге турнира в Токио

Датчанка Каролина Возняцки во втором круге турнира в Токио победила американку Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:1, 6:4.

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В четвертьфинале соперницей Каролины станет словачка Доминика Цибулкова, разгромившая чешку Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:2.

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В четвертьфинал пробилась также чешка Барбора Стрыцова, которая оказалась сильнее британки Йоханны Конты — 7:5, 7:6.

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