Хогенкамп победила Хон и вышла в полуфинал турнира в Сеуле

Голландская теннисистка Рихел Хогенкамп вышла в полуфинал турнира в Сеуле, в двух сетах обыграв представительницу Австралии Присциллу Хон (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Рихел 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Сеуле Хогенкамп поспорит с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).