Цибулкова снялась по ходу матча с Возняцки в четвертьфинале турнира в Токио

Датская теннисистка Каролина Возняцки (3) вышла в полуфинал турнира в Токио. Её соперница по четвертьфинальному матчу — представительница Словакии Доминика Цибулкова (5) — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:3, 6:7 (5:7), 1:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Доминики 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в финал Возняцки поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой (1).