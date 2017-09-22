Касаткина и Гаврилова вышли в финал турнира в Токио в паре

Российская теннисистка Дарья Касаткина в паре с представляющей Австралию Дарьей Гавриловой вышла в финала турнира в Токио в парном разряде. В полуфинальном матче Касаткина и Гаврилова в трёх сетах обыграли японку Макото Ниномию и чешку Ренату Ворачову со счётом 6:2, 3:6, 10:7. Матч продолжался 1 час 27 минут. Касаткина и Гаврилова 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Ниномии и Ворачовой 3 брейка и 3 ошибки на подаче.

За титул Касаткина и Гаврилова сыграют со словенкой Андреа Клепач и испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес (4).