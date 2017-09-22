Штруфф вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Цонгу

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинальном матче восьмой сеяный Штруфф в трёх сетах обыграл вторую ракетку соревнований, француза Жо-Вильфрида Цонгу, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 49 минут. Штруфф 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Цонги 10 эйсов, 2 ошибки на подаче и 2 брейка.

За выход в финал Штруфф сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.