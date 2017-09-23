Чжан Шуай победила Крунич в финале соревнований в Гуанчжоу

Китаянка Чжан Шуай (2) стала победительницей турнира в Гуанчжоу. В финале соревнований 28-летняя уроженка Тяньцзиня, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, переиграла сербку Александру Крунич со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Чжан сделала 7 брейков, проиграв 5 геймов на своей подаче. Кроме того, она трижды подала навылет и допустила 5 двойных ошибок.

Для Чжан Шуай этот титул стал вторым в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде и первым в текущем сезоне.