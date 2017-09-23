Пэр обыграл Басилашвили и встретится с Гоёвчиком в финале турнира в Меце

Француз Бенуа Пэр (7) вышел в финал домашнего турнира ATP 250 в Меце, обыграв грузина Николоза Басилашвили в двух партиях — 6:1, 7:6 (7:5).



Поединок продолжался ровно час. Пэр 17 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Басилашвили 1 эйс, 2 двойные и 4 упущенных брейк-пойнта.



В финале Бенуа встретится с немцем Петером Гоёвчиком (Q), который на отказе победил своего соотечественника Мишу Зверева — 6:3, 1:0. Для 28-летнего Гоёвчика это будет первый финал ATP в карьере.