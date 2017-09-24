Макарова начала тренироваться под руководством тренера Хогстедта

Россиянка Екатерина Макарова начала сотрудничество с тренером Томасом Хогстедтом, сообщает WTA Insider. 53-летний шведский специалист ранее работал с россиянкой Марией Шараповой, китаянкой Ли На, румынкой Симоной Халеп, датчанкой Каролиной Возняцки, канадкой Эжени Бушар и американкой Мэдисон Кис.

Макарова в течение серии соревнований на харде тренировалась под руководством британца Найджела Сирса.

Напомним, что Екатерина вышла во второй круг турнира в Ухане, переиграв латвийку Анастасию Севастову со счётом 6:4, 6:2. Следующей оппоненткой россиянки станет либо Андреа Петкович, либо Лорен Дэвис.