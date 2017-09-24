Бертенс и Ларссон выиграли турнир в Сеуле в парном разряде

Голландка Кики Бертенс и шведка Юханна Ларссон (1) в финале турнира в Сеуле в парном разряде уверенно переиграли Луксику Кумкхум и Пеангтарн Плипуеч из Таиланда. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 4 минуты. Кики и Юханна сделали 4 брейка, проиграв 1 гейм на своей подаче.

25-летняя представительница Нидерландов завоевала восьмой титул в карьере на соревнованиях WТА в паре и третий в текущем сезоне. Для 29-летней Ларссон этот трофей также стал третьим в сезоне и 11-м в общей сложности.