Бертенс уверенно победила Никулеску в первом круге турнира в Ухане

Голландка Кики Бертенс вышла во второй круг турнира серии Premier 5 в Ухане, разгромив румынку Монику Никулеску (Q) со счётом 6:2, 6:1.



Матч продолжался 1 час 27 минут. Бертенс сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Никулеску 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Подач навылет у Моники не было.



Следующей соперинцей Бертенс станет американка Варвара Лепченко (Q), которая чуть раньше в двух сетах победила финалистку US Open — 2017 Мэдисон Кис (10).