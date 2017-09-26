Федерер: цель стать первым в этом году теперь немного отошла на второй план

Швейцарец Роджер Федерер сообщил, что может пропустить «Мастерс» в Париже в случае успешного выступления на домашнем турнире в Базеле. Отметим, что после Парижа, 7 ноября, Федерер должен сыграть выставочный благотворительный матч в Глазго с Энди Марреем. 12 ноября стартует Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.



«Следующие недели будут очень важными. Я сыграю в Шанхае, Базеле, возможно, в Париже, и на Итоговом турнире в Лондоне. В Шанхай я планирую прилететь рано, скорее всего, в пятницу, а Базелю отдаю приоритет перед Берси.



Является ли моей целью итоговое первое место в этом году? Она немного отошла на второй план после того, как Надаль сильно оторвался от меня. Я буду играть только тогда, когда буду чувствовать себя полностью готовым. После Монреаля у меня были серьёзные проблемы со спиной, а потом одна маленькая проблема наслаивалась на другую. После поражения в Нью-Йорке я был рад тому, что могу отдохнуть — но сейчас всё в порядке.



Удивлён ли я тому, что Надаль стал первым? Разве что немного, потому что год назад мы оба были травмированы и не знали, каким будет наше возвращение. Но меня не удивляет, что он снова выиграл „Ролан Гаррос“ и с середины сезона претендовал на первую строчку. Хотя, конечно, сложно было предположить, что и Маррей, и Джокович травмируются, и каэжый из них проведёт далеко не лучший сезон», — сказал Федерер в интервью Blick.