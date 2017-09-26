В 11:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Ухане (Китай), в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина и представительница Румынии Симона Халеп (2). По личным встречам впереди вторая ракетка мира — 2-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Халеп в Ухане.

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал турнира в Ухане поспорит либо с россиянкой Екатериной Макаровой, либо с американкой Лорен Дэвис.