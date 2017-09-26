Сербский теннисист Душан Лайович вышел во второй круг турнира в Чэнду, в двух партиях обыграв представителя Испании Адриана Менендес-Масейраса (Q) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Душан 9 раз подал навылет и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований, действующим победителем которых является россиянин Карен Хачанов, Лайович поспорит с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (2).