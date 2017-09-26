Крунич победила Хогенкамп на турнире в Ташкенте, выиграв второй сет 6:0

Сербская теннисистка Александра Крунич (6) вышла во второй круг турнира в Ташкенте, в двух сетах обыграв представительницу Нидерландов Рихел Хогенкамп со счётом 7:6 (7:5), 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Александра трижды подала навылет и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ташкенте Крунич поспорит с представительницей Словакии Яной Чепеловой. Турнир завершится 30 сентября.