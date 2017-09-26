Мугуруса: сейчас отношусь к первым матчам гораздо ответственнее, чем раньше

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:4, 6:4 во втором круге турнира в Ухане.

«Я довольна. Первые матчи всегда получаются трудными. Было очень жарко и влажно, так что условия игры были тяжёлыми. Я очень рада, что справилась с этим испытанием в двух сетах. Я очень серьёзно отношусь к первым матчам, гораздо ответственнее, чем раньше. Сейчас любая теннисистка способна обыграть любую. Посмотрите, сколько фаворитов уже проиграли здесь.

Что касается Линетт, то она здорово проводит сезон. Она уже прошла здесь квалификацию и выиграла два матча в основе. Я видела её игру, но сама раньше с ней не играла. Надеюсь, это будет хороший матч», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.