В 9:10 по московскому времени начался матч третьего круга турнира в Ухане, в котором играют россиянки Екатерина Макарова и Дарья Касаткина. В 2016 году соперницы встречались на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Победу в том матче одержала Дарья со счётом 6:4, 6:1.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Касаткина в Ухане.

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал поспорит либо с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой (7), либо с француженкой Каролин Гарсией.