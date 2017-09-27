Хачанов не сумел защитить титул в Чэнду, проиграв во втором круге Истомину

Действующий победитель турнира в Чэнду российский теннисист Карен Хачанов (3) не сумел пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представителю Узбекистана Денису Истомину со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Карен трижды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Дениса 8 эйсов и 3 брейка.

За выход в полуфинал турнира в Чэнду Истомин поспорит с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания, 6) — Джаред Доналдсон (США).