Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Ухане на отказе соперниц

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) вышли в четвертьфинал турнира Premier 5 в Ухане в парном разряде, пройдя немок Мону Бартель и Карину Виттёфт на отказе при счёте 6:7 (4:7), 3:1. Интересно, что соперницы отказались от продолжения борьбы во время паузы, связанной с дождём.



Перед дождём теннисистки успели провести на корте 1 час 11 минут. Макарова и Веснина выполнили 1 эйс, допустили 1 двойную ошибку и использовали 3 брейк-пойнта из 8. На счету Бартель и Виттёфт 1 эйс, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.



Следующими соперницами россиянок станут японка Суко Аояма и китаянка Ян Чжаосюань.