Корне победила Лепченко и сыграет с Саккари на турнире в Ухане

Француженка Ализе Корне стала последней четвертьфиналисткой турнира серии Premier 5 в Ухане — 2017, одержав волевую победу над американкой Варварой Лепченко — 3:6, 6:4, 6:2. Отметим, что при счёте 3:2 в решающей партии матч был прерван из-за дождя, и доигровка происходила под крышей центрального корта.



Поединок продлился 2 часа 31 минуту. Корне ни разу не подала навылет, сделала 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Лепченко 1 эйс, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.



Следующей соперницей Корне станет гречанка Мария Саккари. Отметим, что в нижней половине сетки не осталось сеяных теннисисток — в соседнем четвертьфинале россиянка Екатерина Макарова сыграет с француженкой Каролин Гарсией.