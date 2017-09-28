У полицейского, напавшего на Блэйка в 2015 году, могут отнять 10 дней отпуска

В Нью-Йорке завершились слушания по делу офицера полиции Джеймса Фраскаторе, который в 2015 году по ошибке арестовал бывшего американского теннисиста Джеймса Блэйка, приняв его за преступника и задержав с применением силы. Фраскаторе обвинялся в неправомерном применении силы с учётом того, что Блэйк не пытался бежать или сопротивляться. Процедура ареста была заснята на видео.



Представитель Совета по рассмотрению гражданских жалоб рекомендует в качестве наказания Фраскаторе лишить его десяти дней отпуска, настаивая, что в совершенной ошибке не было его вины. Судья, скорее всего, рекомендует более строгое наказание — вплоть до исключения из рядов полиции. Окончательное слово, однако, будет за комиссаром полиции. При этом, согласно законам штата, решение будет засекречено, как и все рабочие досье полицейских, пожарных и работников тюрем.



Блэейк назвал лишение отпуска неадекватным наказанием: «Это явный посыл всем полицейским США к тому, чтобы они не проявляли толерантность. Всё произошедшее есть на видео, и нельзя так это оставить. Он ведь будет продолжать действовать так, пока не покалечит или не убьёт кого-нибудь. Нельзя допускать такое отношение полиции к людям с другим цветом кожи», — приводит слова Блэйка Sports Illustrated.