В 10:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Ухане, в котором сыграют представительница Франции Каролин Гарсия и россиянка Екатерина Макарова. По личным встречам впереди 29-летняя уроженка Москвы — 2-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Гарсия — Макарова в Ухане.

Победительница этого противостояния за выход в финал турнира в Ухане поспорит либо с француженкой Ализе Корне, либо с представительницей Греции Марией Саккари (Q).