Багдатис одолел Гоёвчика во втором круге турнира в Чэнду

Киприот Маркос Багдатис пробился в четвертьфинал турнира в Чэнду, в трёх партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. Уроженец Лимассола 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Гоёвчика 14 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Чэнду Багдатис поспорит с представителем Китайского Тайбэя Лу Яньсюнем. Турнир завершится 1 октября.