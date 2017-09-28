Веснина: надеюсь, мы с Катей сможем сыграть в Сингапуре и в одиночке, и в паре

Российская теннисистка Елена Веснина в интервью официальному сайту WTA оценила своё выступление в сезоне и призналась, что хотела бы сыграть на Итоговом чемпионате в Сингапуре в одиночном и парном разряде. В прошлом году Елена выиграла этот турнир в паре со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.

«Начало сезона получилось прекрасным для меня, и сейчас я стараюсь вернуть свою прежнюю форму. У меня было несколько травм, но сейчас я здорова и хорошо себя чувствую. Было бы здорово, если бы мне удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат в Сингапуре. Это удивительный турнир, на котором выступают лучшие из лучших по итогам сезона. Но попасть туда нелегко. Нужно очень хорошо проводить вторую половину сезона.

В прошлом году мы выиграли этот турнир в парном разряде, и, конечно, остались великолепные воспоминания. Надеюсь, мы с Катей сможем сыграть в Сингапуре и в одиночке, и в паре», — сказала Веснина.