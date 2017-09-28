Фритц: в конце года я наконец нашёл свой лучший теннис

Американский теннисист Тейлор Фритц поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Чэнду над представителем Грузии Николозом Басилашвили со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

«Ощущения просто прекрасные. Мы оба потратили много сил и выполняли очень мощные удары. Я много двигался по корту, потому что соперник действует очень агрессивно и часто атакует.

В конце года я наконец нашёл свой лучший теннис. Это мой третий четвертьфинал в году. С начала хардового сезона я играю отлично. Я начал сезон, восстанавливаясь после травмы колена. Это повреждение стало большим ударом в конце прошлого года. Сейчас я чувствую, что наконец полностью готов. Я играю лучше, чем раньше, когда находился гораздо выше в рейтинге», — цитирует Фритца официальный сайт тура.