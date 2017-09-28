Саккари одолела Корне и вышла в полуфинал турнира в Ухане

Греческая теннисистка Мария Саккари (Q) пробилась в полуфинал турнира в Ухане, в двух сетах обыграв представительницу Франции Ализе Корне со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. Мария дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в Ухане Саккари поспорит с ещё одной представительницей Франции Каролин Гарсией. Турнир завершится 30 сентября.