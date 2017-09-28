Соболенко: моя цель — попасть в основную сетку Australian Open в следующем году

Белоруска Арина Соболенко, победившая украинку Катерину Козлову в четвертьфинале турнира WTA International в Ташкенте со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:1, оценила своё выступление.



«Пока я отлично играю в Ташкенте в этом году. Сегодня не ожидала, что Козлова так легко возьмёт второй сет, но я очень мощно провела решающую партию. Я получала удовольствие от игры.



Этот сезон в целом у меня идёт неровно. Я хорошо выступила на траве, но плохо сыграла на американских турнирах. Моя цель — попасть в основную сетку Australian Open 2018 года, и эта победа приблизит меня к её достижению», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.



За выход в финал Соболенко сразится с венгеркой Тимей Бабош.

Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Ташкенте