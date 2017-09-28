Саккари: сейчас не время думать об усталости

Гречанка Мария Саккари, которая, стартовав с квалификации, дошла уже до полуфинала турнира Premier 5 в Ухане, впервые добравшись до такой стадии столь крупных соревнований, прокомментировала свой четвертьфинальный матч с француженкой Ализе Корне (7:6 (7:2), 7:5).



«Это была тяжёлая, но, безусловно, хорошая неделя. Сегодня я много бегала внутри корта, но сейчас не время думать об усталости. Мне предстоит сыграть завтра — и, может быть, не только завтра. В любом случае я никогда не перестаю биться — бегу за всеми мячами, стараюсь использовать свои шансы и сражаюсь до последнего.



Сегодня у меня не было возможности посмотреть матч Гарсии. Конечно, я знаю, как она действует на корте, что она играет очень агрессивно. Это будет тяжёлый матч. Она на ходу, она проводит хороший сезон. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.