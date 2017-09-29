Н. Камельзон: участие Шараповой в турнире в Санкт-Петербурге вполне реально

Пятикратная победительница турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова может выступить на турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт в феврале 2018 года. Об этом рассказала исполнительный директор соревнований Наталья Камельзон.

«С Марией сейчас все ведут переговоры. Мы также общаемся с ней, причем её участие в St. Petersburg Ladies Trophy-2018 вполне реально. Но пока ничего конкретного сказать не могу.

Думаю, ситуация прояснится ориентировочно во вторую неделю ноября, когда в Сингапуре завершится итоговый турнир", — цитируют Камельзон «Санкт-Петербургские ведомости».

