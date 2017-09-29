Шарапова сыграет с Севастовой в первом круге турнира в Пекине

Стала известна сетка женского турнира в Пекине, который пройдёт с 30 сентября по 8 октября. Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в первом круге сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (16).

На прошедшем Открытом чемпионате США Мария дошла до четвёртого круга, где уступила как раз Севастовой со счётом 7:5 4:6 2:6.

Первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса (1) стартует матчем с чешкой Барборой Стрыцовой. Румынка Симона Халеп (2) встретится с американкой Элисон Риске.

Полуфиналистки турнира в Ухане Эшли Барти (Австралия), Каролин Гарсия (Франция), Елена Остапенко (Латвия) и Мария Саккари (Греция) пропускают первый круг.