Гоффен вышел в полуфинал турнира в Шэньчжэне, победив Янга

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (2) вышел в полуфинал турнира в Шэньчжэне, в двух партиях обыграв представителя США Дональда Янга (8) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты. 26-летний уроженец Рокура 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 9 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Шэньчжэне Гоффен поспорит с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом. Турнир завершится 1 октября.