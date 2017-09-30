Кузнецов не справился с Гомбошем в четвертьфинале челленджера в Орлеане

Россиянин Андрей Кузнецов (5) в трёх партиях уступил словаку Норберту Гомбошу (4) в четвертьфинале турнира серии «челленджер» в Орлеане (Франция) — 2:6, 6:4, 6:7 (5:7). В решающем сете Андрей спасся со счёта 2:5, а на тай-брейке отыграл три матчбола, но четвёртый Гомбош всё-таки реализовал.



Поединок продолжался 1 час 58 минут. Гомбош 13 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Кузнецова 6 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



В полуфинале Гомбош сыграет с украинцем Ильёй Марченко, победившим француза Николя Маю (8). В другом полуфинале встретятся француз Жюльен Беннето (6) и венгр Мартон Фучович.