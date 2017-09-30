Гоффен: я очень хорошо двигался и подавал в матче с Янгом

Бельгиец Давид Гоффен поделился впечатлениями от победы над американцем Дональдом Янгом со счётом 6:2, 6:3 в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне.

«Я доволен своей игрой. Мне удалось хорошо двигаться и уверенно подавать с первых розыгрышей. Кроме того, я смог стабильно провести весь поединок и не дать сопернику шансов в концовке. Надеюсь, мне удастся сохранить этот уровень игры и в полуфинале», — приводит слова Гоффена официальный сайт АТР.

За выход в финал Гоффен поспорит со швейцарцем Генри Лааксоненом.