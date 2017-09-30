Медведев сыграет с Долгополовым в первом круге турнира в Токио

В Токио состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на харде со 2 по 8 октября. Лидер посева хорват Марин Чилич начнёт выступление матчем с победителем квалификации.

Первым соперником австрийца Доминика Тима (2) станет американец Стив Джонсон, а во втором круге победитель этого поединка встретится либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с украинцем Александром Долгополовым.

Посмотреть основную сетку соревнований полностью вы можете на «Чемпионате». Призовой фонд турнира составляет $ 1 563 795.