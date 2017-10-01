Обзор финальной встречи Бондаренко и Бабош в Ташкенте

Украинка Катерина Бондаренко в финале турнира в Ташкенте переиграла венгерку Тимю Бабош (2) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность решающего поединка составила 1 час 26 минут.
Таким образом, 31-летняя уроженка Кривого Рога, занимающая 133-е место в рейтинге WТА, завоевала второй титул в карьере на турнирах WТА. Впервые она стала сильнейшей на соревнованиях в Бирмингеме в 2008 году.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор финального противостояния в Ташкенте.
Видео доступно доля просмотра на «Чемпионате».
133-я ракетка мира К. Бондаренко завоевала 2-й титул на турнире WТА спустя 9 лет