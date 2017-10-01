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Кар. Плишкова вышла во второй круг турнира в Пекине, где сыграет с Петкович

1 октября 2017, воскресенье. 13:37 Теннис

Чешка Каролина Плишкова (4) в первом круге турнира в Пекине победила испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. 25-летняя уроженка Лоуни, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, 8 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала все 3 брейк-пойнта и проиграла 1 гейм на своей подаче.

Следующей соперницей Плишковой станет немка Андреа Петкович (Q), разгромившая голландку Кики Бертенс со счётом 6:4, 6:0. Также во второй круг вышла Юлия Гёргес из Германии, одолевшая американку Мэдисон Бренгл (Q) — 6:3, 6:4.

Пекин (ж) 2017. 1-й круг
01 октября 2017 года, воскресенье. 11:40 МСК
Карла
Суарес-Наварро
Каролина
Плишкова
3:6 4:6
Пекин (ж) 2017. 1-й круг
01 октября 2017 года, воскресенье. 11:45 МСК
Андреа
Петкович
Кики
Бертенс
6:4 6:0
Пекин (ж) 2017. 1-й круг
01 октября 2017 года, воскресенье. 11:40 МСК
Мэдисон
Бренгл
Юлия
Гёргес
4:6 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андреа Петкович Карла Суарес-Наварро Каролина Плишкова Кики Бертенс Юлия Гёргес
Новости. Теннис
1 октября 2017, воскресенье
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