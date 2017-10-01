Кар. Плишкова вышла во второй круг турнира в Пекине, где сыграет с Петкович

Чешка Каролина Плишкова (4) в первом круге турнира в Пекине победила испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. 25-летняя уроженка Лоуни, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, 8 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала все 3 брейк-пойнта и проиграла 1 гейм на своей подаче.

Следующей соперницей Плишковой станет немка Андреа Петкович (Q), разгромившая голландку Кики Бертенс со счётом 6:4, 6:0. Также во второй круг вышла Юлия Гёргес из Германии, одолевшая американку Мэдисон Бренгл (Q) — 6:3, 6:4.